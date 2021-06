Feira Nacional de Agriculta regressa a Santarém um ano depois

Está de regresso a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, depois de um ano de paragem. Expositores e visitantes adaptaram-se às novas regras impostas pela pandemia.

As portas do Centro Nacional de Exposições voltaram a abrir-se para receber a Feira Nacional de Agricultura. Este ano, o evento conta com várias novidades e com uma logística reforçada que visa assegurar a segurança dos visitantes e dos expositores.

Nesta feira poderá encontrar um pouco de tudo: animais, roupa, maquinas agrícolas, produtos regionais, muita gastronomia, o melhor do vinho nacional e até livros.

O evento decorre até domingo, e conta ainda com várias palestras sobre agricultura, pecuária e gastronomia.

Razões não faltam para vir até Santarém, à edição 2021 daquele que é um dos maiores e mais antigos certames da capital ribatejana.