Festival das Caldeiradas regressa à Figueira da Foz e promete abrir o apetite

Até domingo, todos os caminhos da boa gastronomia nacional convergem para os restaurantes onde decorre o Festival das Caldeiradas, iniciativa da Associação Figueira com Sabor a Mar.

O festival é o primeiro de um cardápio que promete trazer para a mesa mais dois eventos depois do Verão, se a pandemia o permitir.

Para o cozido, as matéria-primas representam um universo de variedades, que podem ir desde a raia até às lulas, em alguns restaurantes. Os sabores do mar garantem presença no festival e os preços são fixos durante o evento.

Além do peixe por aqui também não faltam as sobremesas típicas como o arroz doce ou as brisas da figueira.