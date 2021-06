Autárquicas. Chega acredita que o Governo prepara crise política em setembro

O líder do Chega acredita que o Governo se prepara para "provocar uma crise política a seguir às autárquicas", de forma a tentar atingir uma maioria absoluta.

"Provavelmente não terá problemas em tentar alcançar uma maioria absoluta sozinho ou com o partido comunista, que pode ter a tentação de provocar uma crise política a seguir às autárquicas", afirma o líder do Chega, acrescentando que "o único obstáculo que podem ter chama-se Chega".

André Ventura apresentou, no final da tarde de sábado, nove candidatos às câmaras do distrito do Porto. António Fonseca, atualmente presidente da União de freguesias do Centro Histórico do Porto, é o nome escolhido pelo partido para liderar a corrida à Câmara Municipal da cidade Invicta.

Veja também: