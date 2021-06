Envio de dados de ativistas. Medina considera "inaceitável" a "campanha de insultos"

Fernando Medina afirma que tem sido alvo de uma campanha de insultos e ataques. Em causa está o envio de dados pessoais de três ativistas russos à Embaixada da Rússia em Portugal por parte da Câmara Municipal de Lisboa. O autarca considerou “inaceitável” as acusações feitas e afirma que não vão ficar sem resposta.

O autarca considerou “absolutamente inaceitável” o que apelida de “campanha de insultos, insídias, ataques que a propósito de erros de processos têm sido feitos sobre a Câmara Municipal de Lisboa”.

“A par da constatação de um problema, houve um evidente aproveitamento político, uma tentativa de tirar dividendos de um problema fazendo acusações torpes relativamente à minha pessoa sobre algo que eu classifico como delirante – mas não posso deixar só como delirante, porque é mais do que o delirante – de conluio da Câmara Municipal de Lisboa, da minha pessoa, para com o regime de Putin que só está no nível do delírio se não fosse uma ofensa absolutamente inaceitável”, disse ainda Medina.