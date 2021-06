Em Castelo de Vide está a decorrer a 4ª edição do Festival Internacional de Palhaças "Bolina" que junta 30 palhaças dos quatro cantos do mundo. É a primeira oportunidade de reencontro com o público depois do início da pandemia.

O festival é promovido pela Descalças – Cooperativa Cultural, com o apoio da Câmara Municipal alentejana.