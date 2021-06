XV Semana gastronómica do cabrito do Caramulo promete sabor à mesa

Está a decorrer mais uma edição da semana gastronómica do cabrito do Caramulo. A pandemia obrigou a mudar o formato deste ano com a presença de 16 restaurantes.

Além dos 12 restaurantes serranos, a décima quinta semana gastronómica do cabrito do Caramulo estendeu-se ao vale e dividiu-se por dois fins de semana. O objetivo foi contornar a pandemia e aumentar a oferta de um prato valorizado todo o ano.

Já é a 15.ª edição da semana gastronómica do cabrito do Caramulo e este ano o evento teve que se sofrer algumas alterações. Face às circunstâncias atuais, os pratos podem ser degustados à mesa dos 16 restaurantes participantes, mas também em regime de take away, para quem preferir.

Este prato típico acaba por ser o motor de uma pequena economia do mundo rural que vai além dos restaurantes.

A evento termina este fim de semana, mas o sabor desta serra serve-se à mesa todo o ano.