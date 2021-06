ACT investiga acidente com vítima mortal e ferido grave em Amarante

O acidente numa obra de construção civil em Amarante, no distrito do Porto, que provocou esta segunda-feira um morto e um ferido grave vai ser investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), segundo os bombeiros.

Rui Ribeiro, comandante da corporação de Amarante, explicou à agência Lusa que os dois trabalhadores foram atingidos pela queda de uma pedra que se soltou de um talude junto à obra, circunstâncias que vão ser avaliadas pela ACT. A vítima mortal tinha 50 anos de idade e o ferido grave 59, acrescentou.

À localidade de Louredo, onde decorriam os trabalhos, ocorreram os bombeiros de Amarante com duas ambulâncias, a viatura de Suporte de Vida (SIV) e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital de Penafiel.

O ferido foi transportado para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

A vítima mortal foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.