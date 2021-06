Assédio laboral: das 203 queixas reportadas desde 2017 só 62 estão concluídas

A Inspeção-Geral de Finanças recebeu 203 queixas por assédio laboral no setor público desde 2017, ano em que a lei foi reforçada e que as empresas ficaram obrigadas a ter um código de boa conduta contra o assédio no local de trabalho.

Os dados pedidos pelo Jornal de Notícias e confirmados pela SIC mostram que, a partir desse ano, o número de queixas aumentou. De 11 em 2017, subiu para cerca de 50 nos anos seguintes

"Estes números são sempre preocupantes tendo bem a noção de que ficaram aquém daquilo que se verifica nos diversos serviços públicos", afirmou à SIC José Abraão da Federação dos Sindicatos da Administração Pública.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública diz que os trabalhadores continuam a ter receio em denunciar, desde logo, por causa do sistema de avaliação.

Das 203 queixas reportadas entre outubro de 2017 e abril deste ano só 62 estão concluídas. Oito continuam em apreciação, 64 estão em fase de instrução, 30 foram devolvidas e 39 arquivadas.