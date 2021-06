Clube da Arrábida diz que dragagens no Sado não previam recarga de areia nas praias

O Clube da Arrábida garantiu esta segunda-feira que não foi a providência cautelar que interpôs sobre as dragagens no Sado que impediu a recarga de areias nas praias, ao contrário do que afirmou o ministro do Ambiente.

"A deposição de areias nas praias da Arrábida nunca foi autorizada pelo ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] e não estava prevista no âmbito das dragagens do estuário do Sado, ao contrário do que afirmou o senhor ministro do Ambiente", disse à agência Lusa, Pedro Vieira, presidente do Clube da Arrábida.

Além disso, acrescentou, "ao contrário do que também afirmou o ministro do Ambiente, o Clube da Arrábida, uma associação de moradores, proprietários, comerciantes e utentes do Portinho da Arrábida, sem fins lucrativos, nada tem a ver com o Bloco de Esquerda" e a ação judicial que interpôs tinha como objetivo impedir as dragagens de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do rio Sado.

Em comunicado, o Clube da Arrábida considera ainda que o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, em declarações à RTP, revelou um grande desconhecimento sobre as matérias em causa, bem como sobre o acidente que esteve na origem de um "derrame de lamas" que afetou uma pradaria marinha no estuário do Sado.

"Já a ninguém surpreende que o senhor ministro venha dizer que as lamas eram afinal areias e que eram destinadas às praias da Arrábida. E que a providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos preocupados com o ambiente e com a sua praia, afinal era uma ação Bloquista. Ou o senhor ministro não sabe do que fala, ou então mentiu descaradamente na RTP", lê-se no comunicado, que reforça acusação responsabilizando o governante pelo que considera ser "uma mentira colossal".

A tomada de posição do Clube da Arrábida surge na sequência de declarações do ministro do Ambiente, à RTP, em resposta a críticas da líder do BE, Catarina Martins, sobre as dragagens no estuário do Sado e a falta de areias nas praias da Arrábida.

Ministro disse que era falso que as dragagens tivessem corrido mal

João Pedro Matos Fernandes disse que era falso que as dragagens do estuário tivessem corrido mal, como afirmou Catarina Martins, e que as mesmas tinham sido feitas com todo o cuidado, salientando ainda que "nunca o estuário do Sado teve tantos golfinhos" e que "até orcas apareceram" depois das referidas dragagens.

O ministro lembrou ainda que o acidente do alegado derrame de lamas que ocorreu no estuário do Sado, "foi numa dragagem de uma empresa que não teve rigorosamente nada a ver com as dragagens no porto de Setúbal", mas que foi rapidamente corrigido e que está a ser investigado pelo ICNF.

Nas declarações à RTP, o ministro do Ambiente insurgiu-se também em relação à queixa de Catarina Martins de que há agora falta de areia nas praias da Arrábida, responsabilizando a líder bloquista por não ter sido feita a recarga de areias nas praias ao contrário do que estava previsto.

"Eu direi que a responsabilidade é dela [Catarina Martins], porque, de facto, uma associação ambientalista, com o alto patrocínio do Bloco de Esquerda, colocou uma providência cautelar que inibiu que fossem colocadas areias nas praias. Portanto, a responsabilidade é mesmo toda dela", disse João Pedro Matos Fernandes.

