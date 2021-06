Avaria de arca frigorífica na origem da explosão em pastelaria de Ovar 

A explosão de uma arca frigorífica fez três feridos, esta terça-feira, numa pastelaria, na praia do Furadouro, em Ovar.

A explosão ocorreu por volta das 7:40. Não estavam clientes no interior do estabelecimento, mas três pessoas que circulavam na rua a essa hora foram atingidas pelo impacto do rebentamento, que projetou estilhaços metálicos, partindo um vidro de grandes dimensões.

Além dos vidros partidos, a explosão não compromete o funcionamento desta pastelaria situada no centro do Furadouro.

Os bombeiros de Ovar não identificaram qualquer dano na estrutura do edifício.