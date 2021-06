Edição de 2021 do guia Boa Cama Boa Mesa já tem premiados

Noélia Jerónimo foi distinguida como o Chef do Ano do prémio Guia Boa Cama Boa Mesa Expresso. Num ano excecional, o guia fez questão de distinguir a resiliência de uma área da economia que muito sofreu com a pandemia.

Pela primeira vez, o Prémio Carreira foi atribuído a duas personalidades emblemáticas e com uma vida profissional dedicada à restauração: Lurdes Graça e Emílio Andrade.

O guia Boa Cama Boa Mesa já está disponível na loja.expresso.pt e estará nas bancas com o Expresso já partir desta sexta-feira.