Uma explosão numa máquina no interior de uma padaria, no Furadouro, Ovar, provocou hoje três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

De acordo com a fonte, os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira.

A explosão ocorreu cerca das 7:45, estando os meios já a desmobilizar, de acordo com o CDOS.

Para o local deslocaram-se 22 operacionais, apoiados por 11 veículos dos bombeiros de Ovar, Esmoriz, INEM e PSP.