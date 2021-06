"Nunca ninguém fez o que eu fiz" como líder da oposição, diz Rui Rio

Rui Rio diz que nunca ninguém fez o que ele fez enquanto líder da oposição. No encerramento das jornadas do PSD, o líder do partido diz que tentou trazer o PS para as reformas que o país precisa, mas acusa os socialistas de só estarem preocupados em alimentar clientelas.

Em 53 minutos de discurso, Rio diz que o PS desperdiçou uma oportunidade única de o ter como líder da oposição.

A reforma da justiça é a prioridade das prioridades. Mas o líder do PSD continua com dúvidas sobre a melhor forma de combater o enriquecimento injustificado.

No diagnóstico que fez do país, diz que há perigos à espreita para a democracia, mas que ainda não ocupam o lugar que imaginam.

Em Portalegre, Rio insiste que as autárquicas são fulcrais para o partido que, depois de um resultado desastroso, não pode correr o risco de se afundar.