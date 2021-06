Ana Catarina Mendes critica Rui Rio: "Reforma da justiça não se faz com chavões"

Ana Catarina Mendes diz que o líder do PSD tem uma única ideia para Portugal. Na reação ao discurso de Rui Rio, a líder parlamentar do PS recusou as acusações feitas de que o partido está só interessado em alimentar clientelas.

"Talvez tivesse sido bom aproveitar hoje [terça-feira] as jornadas parlamentares para dizer qual é reforma da justiça que quer, porque a única coisa que se lhe conhece de ideia é mais autonomia ao Ministério Público. Ora, a reforma da justiça não se faz com chavões nem com frases feitas, faz-se com ideias e com um Estado de Direito democrático que tenha a justiça ao serviço dos portugueses”, disse Ana Catarina Mendes.

A deputada quis ainda “lembrar” Rui Rio que “a maioria dos presidentes” das empresas públicas ou participadas pelo Estado “não são do PS, não são personalidades ligadas ao PS”.