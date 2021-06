Dezenas de habitantes de Amares estão sem água durante o dia, uma situação que perdura há 20 anos, na época do verão.

A população considera que tem a vida condicionada há demasiado tempo e pede por isso uma solução rápida.

A autarquia diz que é um problema infraestrutural e justifica a situação com a falta de matéria prima para executar a obra.

De acordo com o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Amares, o material em falta deverá chegar esta semana ou no início da próxima.