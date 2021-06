Em dez anos, o número de mortos nas estradas portuguesas caiu quase para metade.

No ano passado morreram 495 pessoas em acidentes rodoviários. A diminuição das deslocações, devido à pandemia, é a principal justificação.

Em toda a União Europeia, em 2020 a sinistralidade nas estradas recuou 17%.

Com 42 mortes por milhão de habitantes, a Europa continua a ser o continente com as estradas mais seguras do mundo.