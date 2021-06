Desaparecimento de Noah. Mergulhadores fazem buscas em poços e linhas de água

Equipas de mergulhadores foram chamadas esta quinta-feira a Proença-a-Velha para participarem nas buscas por Noah, o menino de dois anos desaparecido ontem. Durante a noite, os militares da GNR estiveram a identificar linhas e pontos de água que serão batidos agora por esses operacionais.

Foram também encontradas peças de roupa da criança, nomeadamente, uns calções, uma fralda e uma bota a cerca de 800 metros de onde tinha sido encontrada a t-shirt que o menino usava. A camisola estava junto a uma margem do rio Torto e as restantes peças de roupa foram encontradas do outro lado da margem, um alinhamento que tem suscitado dúvidas às autoridades.

No terreno estão 127 elementos, desde militares da GNR a bombeiros e Proteção Civil. Muitos populares também se têm envolvido nas operações de buscas. De modo a organizar os civis, a GNR montou um posto junto à igreja da localidade para coordenar a operação e salvaguardar a segurança dos populares que querem ajudar.

Os pais da criança também estão no terreno.

O capitão da GNR Jorge Massano adiantou que, ao longo do dia, os esforços vão ser mantidos ou elevados e que algumas áreas já batidas vão ser novamente percorridas por outros militares.

As buscas estão a progredir numa direção e já abrangem um raio de cinco a dez quilómetros.

A GNR está operar em três frentes - com meios aéreos com equipamento térmico, equipas cinotécnicas e equipas apeadas.