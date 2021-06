Homem de 53 anos morre em despiste na EN263 em Ourique

Um homem de nacionalidade estrangeira, de 53 anos, morreu esta quinta-feira de madrugada na sequência do despiste da viatura ligeira de mercadorias que conduzia, na Estrada Nacional (EN) 263, no concelho de Ourique (Beja), revelaram as autoridades.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o alerta para o despiste foi dado aos bombeiros às 04:23.

O acidente aconteceu ao quilómetro 26,8 da EN263, que liga Santa Luzia e Ourique, na zona de Barrinho da Corte, na União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia.

A viatura que se despistou "foi chocar contra uma árvore", disse a mesma fonte, indicando que o corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a vítima mortal foi um homem, de 53 anos, de nacionalidade estrangeira, que era o condutor do veículo sinistrado.

Para o local do acidente foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).