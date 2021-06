Já conhece a Escola Verde? Objetivo é permitir o contacto com a natureza

A Escola Verde é o novo espaço ao ar livre preparado para receber alunos e professores que querem ensinar e aprender com maior proximidade da natureza. É uma ideia vencedora do Concurso Escolas com Voz, de 2020, da Escola Raiz.

A Escola Verde foi contruída pela junta de freguesia de Belém e fica junto à Ermida São Jerónimo, na Praça de Itália, em Belém.

Para os professores dar aulas ao ar livre é também uma vantagem, uma vez que a aprendizagem é diferente. A pandemia veio alterar a maneira de ver a vida e ter contacto com a natureza é cada vez mais importante.