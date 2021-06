"No meio do trajeto encontrámos umas pegadas. É uma zona muito complicada"

Durante a noite desta quarta-feira foram detetadas pegadas que, pelo tamanho, parecem ser de uma criança. As pegadas foram encontradas por um grupo que participava nas buscas em Proença-a-Velha.

Um dos elementos do grupo contou à SIC que a zona onde foram encontradas as pegadas "é muito complicada".

A GNR disse esta quinta-feira à tarde que vai alargar as buscas para encontrar Noah, de dois anos e meio, que está desaparecida desde quarta-feira em Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.

Em declarações aos jornalistas, no posto de comando instalado junto à igreja matriz de Proença-a-Velha, o capitão Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, referiu que as buscas vão ser "alargadas de fora para dentro, com recurso a veículos todo o terreno".