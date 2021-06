Avó e mãe de Noah tiveram "imensa fé, sabiam a educação que tinham dado e a força que o miúdo tinha"

Uma moradora de Proença-a-Velha, Manuela Lopes Silva, vizinha dos pais de Noah, realça a força e união da família.

"À tarde juntei-me à mãe. A avó passa por mim e eu senti-me incapaz de poder ajudar. Elas tiveram sempre uma atitude super positiva. Tinham imensa fé e sabiam a educação que tinham dado e a força que o miúdo tinha", conta a moradora de Proença-a-Velha.

Noah foi encontrado na quinta-feira ao final do dia, depois de 36 horas de buscas. Ao longo de um dia e meio, foram dezenas de pessoas envolvidas nesta enorme operação. Aos poucos foram sendo encontrados sinais do menino de dois meses e meio. A notícia que tinha sido encontrado com vida chegou ao cair da noite.

Veja também: