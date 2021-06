Noah está fora de perigo mas fica no hospital mais uns dias 

Desidratado e com ferimentos ligeiros, Noah, de dois anos e meio, está desde as 22:00 de quinta-feira no Hospital de Castelo Branco, para onde foi levado depois de ter sido encontrado por um casal vizinho.

Estava desaparecido há 36 horas em Proença-a-Nova, terá percorrido 10 quilómetros descalço e em terreno muito difícil, numa zona de mato.

Está estável mais ainda sob observação. Os médicos só lhe devem dar alta no domingo.

CPCJ de Idanha-a-Nova acompanha caso de Noah

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Idanha-a-Nova está a acompanhar o caso de Noah.

A situação está a ser analisada em conjunto com as autoridades judiciais.

A presidente da CPCJ de Idanha-a-Nova, Ivone Rente, diz que o envolvimento da comunidade local, voluntários e das autoridades foi essencial para o desfecho do caso.