Noah "está fora de perigo" mas vai continuar sob avaliação médica

Noah deu entrada ontem no hospital de Castelo Branco por volta das 20:30 horas. Quando entrou estava sonolento, desitradado, com escoriações, mas consciente e com pressões arteriais aceitáveis, revelou o hospital.

"Hoje dormiu a noite toda, alimentou-se, já falou com a mãe e enfermeiras e agora está novamente a dormir", disse a médica Maria Eugénia André, diretora clínica do hospital.

Provavelmente, hoje não irá ter alta, revelou a médica. Todavia, fez questão de sublinhar que a criança está "muito estabilizada". Maria Engénia André explicou que a criança dormiu tranquilamnete e que não está chorosa nem deprimida, sinais que normalmente surgem em "situações com outros contornos".

"Se a criança tivesse uma situação de âmbito diferente, também reagia de outra forma, mas a criança está a reagir bem", afirmou.

A família está a ser acompanhada por psicólgos e assistentes sociais. A mãe, que passou a noite com Noah no hospital, está estabilizada. O pai foi descansar em casa, uma vez que a criança só pode ser acompanha por uma pessoa.