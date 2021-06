Foi inaugurada esta sexta-feira, em Évora, uma fábrica de processamento de nozes. Um investimento de cerca de 50 milhões de euros que vai apostar na exportação, mas também no mercado português com a substituição da oferta americana.

A inauguração contou com a presença da ministra da Agricultura e do ministro da Economia, que salientaram a importância deste tipo de investimento no país.

A fábrica de nozes vai dar origem a cerca de 100 postos de trabalho permanentes e também alguns temporários.