Professores e investigadores em protesto pelo fim dos contratos precários

Mais de 20 professores e investigadores estiveram na manhã desta sexta-feira em protesto em frente ao Ministério das Finanças. Exigem o fim dos contratos de trabalho precários, mas a decisão tarda em surgir e já se arrasta há quatro anos.

O Conselho de Ministros já aprovou a resolução do Processo do Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública, mas até agora nada mudou.

Mais de uma centena de trabalhadores esperam há décadas por uma situação financeira e laboral diferente e, por isso, estiveram esta sexta-feira em protesto em frente ao Ministério das Finanças.

A FENPROF garante que nenhum destes casos iria acarretar despesas extraordinárias para o Estado, uma vez que o reforço orçamental já foi contemplado nos contratos assinados com as Instituições de Educação no ano passado.

A SIC tentou contactar o Ministério das Finanças, mas até à data desta reportagem não obteve resposta.