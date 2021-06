Sobe para 10 o número de detidos após desembarque em praia de Aljezur

Um total de 10 pessoas indocumentadas foram já detidas depois de ontem a GNR ter interceptado um grupo suspeito junto a uma praia de Aljezur.

Durante o dia de ontem tinham sido capturados 8 individuos. Os outros dois foram já localizados durante a noite a vários quilómetros, perto da Vila do Bispo

Os homens, indocumentados, de origem subsariana, dizem residir em Espanha e estar á procura de trabalho em Portugal

Não terão explicado o que faziam com 100 jerrican de combustivel no cais, nem a relação que teriam com uma lancha que se econtrava ao largo.

Depois de presentes a tribunal, ficarão esta segunda feria a conhecer as medidas judiciais aplicadas.