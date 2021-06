Martim Cabral leva-nos a dois restaurantes para conhecermos duas figuras emblemáticas e com uma vida profissional dedicada à restauração: Lurdes Graça, do Manjar do Marquês, em Pombal, e Emílio Andrade, da Adega Tia Matilde, em Lisboa.

Os dois acabam de receber o Prémio Carreira 2021 do guia Boa Cama Boa Mesa.