António Costa foi reeleito secretário-geral do PS com 94% dos votos.

Numa reação divulgada na página do PS no Facebook, o líder socialista promete cumprir os dois anos do próximo mandato para construir o futuro pós-pandemia e concretizar a recuperação económica.

António Costa é primeiro-ministro desde novembro 2015, um ano depois de chegar à liderança do PS.