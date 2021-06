Autarca de Tondela critica atraso nas obras do IP3

A requalificação do IP3 entre Viseu e Coimbra tinha prazo de conclusão no próximo ano, mas encontra-se ainda em consulta pública o estudo de impacto ambiental, o que deixa antever um atraso no início dos trabalhos.

Pelo calendário do Governo, apresentado em janeiro de 2019, as obras já deveriam estar em fase de concurso público internacional.

A obra, dividida em três fases, tem para já trabalhos a acontecer apenas na livraria do Mondego, em Penacova. As outras empreitadas a sul até Coimbra e a norte até Viseu tinham horizonte de conclusão até 2022.

No projeto apresentado em 2019, 85% da do atual IP3 ficará com duas faixas em cada sentido e, nessa altura, a requalificação dos 75 quilómetros entre Viseu e Coimbra estava estimada em 135 milhões de euros.