Campanha "Dê troco a quem precisa" arranca em 600 farmácias portuguesas

Arrancou esta segunda-feira, em 600 farmácias de Portugal, a campanha "Dê troco a quem precisa". Trata-se de uma iniciativa que predente recolher donativos para ajudar as pessoas com mais dificuldades no acesso a medicamentos e serviços de saúde.

No ano passado, a campanha conseguiu angariar cerca de 30 mil euros, valor que fez a diferença na vida de milhares de pessoas.

A campanha termina no próximo dia 29. Quem quiser ajudar pode faze-lô através da fatura da farmácia, ou a partir de uma transferência bancária.