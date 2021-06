Casa dos Açores do Norte tem programa que ajuda jovens com comportamentos aditivos

A Casa dos Açores do Norte tem um programa de apoio social e psicológico para ajudar açoreanos que se deslocam ao continente por motivos de saúde. Desde 2012, o projeto acompanhou cerca de mil doentes e, no último ano, foi alargado a jovens com comportamentos aditivos.

Nos Açores, não há capacidade para dar resposta a todos os casos de pessoas com comportamentos aditivos que precisam de tratamento. Através de um protocolo com o Governo Regional, mais de 30 jovens já foram encaminhados para comunidades terapêuticas na zona norte. No Porto, são recebidos por uma equipa da Casa dos Açores, que ao longo de toda a estadia presta apoio psicológico e social.

Três jovens já terminaram o tratamento e regressaram ao trabalho. A Casa dos Açores do Norte está a preparar uma rede de empregabilidade que facilite a reinserção social. O apoio estende-se ainda a doentes, que se deslocam ao continente para fazer tratamento.