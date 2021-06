Manifestação do Movimento Zero terminou por volta das 22:00 em frente à Assembleia

A manifestação do Movimento Zero terminou onde começou, frente à Assembleia da República, cerca das 22:00, depois de uma desmobilização contínua dos participantes a partir das 21:00.

Já eram menos de uma centena os manifestantes do Movimento Zero que permaneciam concentrados frente ao parlamento quando às 21:45 chegou o pedido ao megafone, vindo da tenda de apoio à manifestação, para que os que ainda resistiam se aproximassem do local.

Desde as 21:00 que era visível e constante a desmobilização, em pequenos grupos, diminuindo a mancha humana junto às escadarias, onde a Polícia de Segurança Pública (PSP) de serviço vigiava os polícias que se manifestavam.

Ainda antes das 22:00, foi reaberta a circulação ao trânsito naquele local e pouco depois começaram a ser retiradas as faixas que os manifestantes tinham expostas nas baias de proteção à escadaria da Assembleia da República.

A PSP deslocou para o local um forte contingente policial, mas a manifestação terminou sem incidentes.

Policiamento teve de ser reforçado na manifestação

Centenas de agentes da PSP e militares da GNR manifestaram-se esta segunda-feira para exigir melhorias salariais, num protesto organizado pelo Movimento Zero.

Durante a tarde, viveram-se alguns momentos de tensão junto ao Parlamento, que obrigaram a um reforço do policiamento.

Os manifestantes acabaram por deslocar-se até ao Ministério da Administração Interna e depois para o Marquês de Pombal.