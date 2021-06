Verão começa com chuva em quase todo o país

Começa esta segunda-feira, 21 de junho, o verão. Ainda assim, a estação mais quente do ano começa com alguma chuva em quase todo o continente, à exceção do Algarve, onde a previsão indica céu nublado ao longo do dia.

De acordo com o Instituto do Mar e Atmosfera, esta segunda-feira as máximas deverão chegar aos 23 graus em Santarém e Faro, aos 22.ºC em Lisboa e aos 19.ºC no Porto.

Quanto aos arquipélagos, a Madeira terá também chuva no Funchal e nos Açores o dia será cinzento com 22 graus de máxima em Ponta Delgada.

A temperatura máxima vai começar a subir a partir de terça-feira e na quarta-feira o céu já vai estar pouco nublado e sem previsão de precipitação.

O solstício de verão ocorreu às 04:32, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa. O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2021.