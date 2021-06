Câmara de Loures não vai ser demolir mais casas ilegais no bairro de Montemor

A Câmara não vai demolir mais casas ilegais, no bairro de Montemor, em Loures. Foi a conclusão de uma reunião, esta terça-feira, entre representantes da autarquia, moradores das casas que foram demolidas e alguns familiares.

No entanto, uma das moradoras acusa a Câmara de não apresentar soluções.

"Esperávamos soluções, mas foram duas horas em vão", diz, em entrevista à SIC no final da reunião.

Apesar de a autarquia não demolir as restantes casas do bairro, não apresentou soluções para os moradores das casas que foram demolidas na segunda-feira, remetendo, segundo um morador, soluções para a Segurança Social.

As pessoas vão ficar a dormir na Igreja, como aconteceu na noite anterior.

"As razões são políticas e não podemos concordar com as mesmas. Além de serem ilegais, não nos apresentam soluções", afirmou um morador, acrescentando que foi "tudo feito às três pancadas".

O mesmo homem garante que os moradores vão continuar em protesto e vão apelar à comunidade internacional.

Moradores protestaram em frente à Câmara

Dezenas de moradores manifestaram-se esta terça-feira de manhã em frente à Câmara Municipal de Loures contra a demolição de barracas ilegais, que começou na segunda-feira no bairro de Montemor.

Os moradores estão contra a medida e pedem à autarquia para que lhes dê casas com melhores condições porque não podem ficar sem um teto.

A Associação Habita, que se juntou ao protesto, critica a falta de acompanhamento da Câmara de Loures às pessoas que ficaram desalojadas.

Câmara de Loures diz que casas demolidas não estavam habitadas

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, assegurou que as 17 habitações precárias que foram demolidas na segunda-feira num bairro de Montemor não estavam habitadas e que foram construídas por uma rede ilegal.

"Estas casas foram construídas recentemente. Os serviços têm vindo a monitorizar esta situação e verificaram que as casas estavam vazias na sexta-feira. Elas foram ocupadas durante o fim de semana porque se sabia que ia haver a operação de demolição", explicou à agência Lusa o autarca comunista.

Em causa está a demolição de 17 construções ilegais levada a cabo na manhã de segunda-feira pela Câmara de Loures, do distrito de Lisboa, num bairro da localidade de Montemor, que obrigou à intervenção dos moradores.

Segundo a associação Habita, que se insurgiu contra estas demolições, as casas estavam habitadas e, entre os moradores, estavam uma idosa, uma grávida e um cidadão em cadeira de rodas.

No entanto, esse facto é negado pelo presidente da Câmara Municipal de Loures que assegura que, "na verdade", todos os "supostos moradores" daquelas habitações têm alternativa habitacional.

"Há pessoas que já vivem no bairro e procuraram transferir-se de outras habitações precárias para aquelas. Há outro grupo de pessoas que foi angariada e que veio por via do grupo de negócio que está instalado com a venda destas habitações e que veio de vários pontos da AML (Área Metropolitana de Lisboa) e de outros pontos do país", afirmou.

A título exemplificativo, o autarca contou que entre estes moradores está um casal que veio da zona centro e um senhor que tem uma habitação em Fernão Ferro (Seixal) e que conta com o apoio da Segurança Social para pagar a renda.

"Nós temos uma grande consciência de como está a situação da habitação no nosso país, mas isso não se pode resolver permitindo o alargamento indefinido de um bairro que já é ilegal, permitindo que se construam habitações precárias", sublinhou.

Nesse sentido, o autarca deu conta que a autarquia está "a preparar um conjunto de informações para enviar para as autoridades competentes referente ao negócio ilegal de construção de habitação precária para venda".

"Isso tem de ser investigado. É um aproveitamento da precariedade das pessoas, das suas dificuldades habitacionais e suscita depois este tipo de situações", alertou.

Entretanto, num comunicado enviado esta tarde, a associação Habita deu conta que as famílias do bairro se concentraram hoje junto à Câmara Municipal de Loures para exigir soluções e uma reunião com Bernardino Soares.

Sobre esta reunião, que se viria a realizar com representantes dos moradores do bairro e o adjunto do vereador da Habitação, Bernardino Soares explicou que, à semelhança do que aconteceu há uma semana, "a situação será novamente clarificada".