Família de Noah promete declaração pública nos próximos dias

Já está em casa a criança de dois anos que esteve desaparecida em Proença-a-Velha. Noah recebeu alta do Hospital de Castelo Branco na segunda-feira.

O abraço marca o regresso a casa, mais de cinco dias depois. Noah está de volta, depois de uma noite desaparecido e de outras quatro no Hospital de Castelo Branco.

Internada desde quinta-feira, a criança de dois anos teve alta hospitalar esta segunda-feira à tarde. A equipa médica vai continuar a acompanhar a criança e a família, depois dos cuidados de saúde garantidos nos últimos dias.

Noah tinha entrado no Hospital de Castelo Branco desidratado e com escoriações no corpo.

O que levou a que a equipa multidisciplinar de pediatras, psicólogos e assistentes sociais concordasse com a alta hospitalar.

De regresso à casa, de onde terá saído sozinho de madrugada, na quarta-feira da semana passada, Noah está agora com os pais e a irmã de seis anos.

A família promete para os próximos dias uma declaração pública.