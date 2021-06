Feira em Aveiro dá trabalho a mais de 20 famílias do setor das diversões 

Há um ano e meio que a pista de carrinhos de choque de José Simões não trabalhava. Em anos normais, por esta altura, já teria passado por mais de 15 feiras.

Como uma lufada de ar fresco para estes empresários, o Ria Luna Park abriu no final da semana passada, em Aveiro.

Uma miniatura da secular Feira de Março, cancelada nos últimos dois anos, devido à pandemia.

Não se pode dizer que é uma feira, nem um parque de diversões, porque esses não estão permitidos, nesta fase. Chamam-lhe então parque alternativo. É organizado pela Associação das Empresas de Diversões, com o apoio da Câmara de Aveiro e autorizado pelas autoridades locais de saúde.

O Ria Luna Park funciona ao lado do centro de vacinação covid de Aveiro, no espaço exterior do Parque de Feiras e Exposições.

Com entrada gratuita, está previsto ficar até domingo, dia 11 de julho.