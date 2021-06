PSP deteve duas pessoas em Lisboa por posse e tráfico de armas

Um homem de 33 anos e uma mulher de 51 foram detidos em flagrante delito, na sexta-feira, na freguesia de Beato, concelho de Lisboa, pelo crime de posse e tráfico de armas, anunciou esta terça-feira a PSP de Lisboa.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), a detenção resultou de "uma informação anónima de que numa rua da freguesia do Beato, próximo da Calçada da Picheleira, em Lisboa, quatro pessoas [duas do sexo masculino e duas do sexo feminino] se encontravam a traficar armas de fogo".

Após a chegada da PSP, apurou-se que dois dos suspeitos que se encontravam numa viatura "possuíam vários artigos semelhantes a armas de fogo e armas brancas", tendo sido de seguida encaminhados para as instalações policiais.

Durante uma busca à viatura em que circulavam foram apreendidas duas pistolas, seis revólveres, cinco réplicas de armas de fogo, uma arma de alarme, 16 armas de ar comprimido, 556 munições entre o calibre 6 e 50 milímetros, 62 munições de salva com 8 e 9 milímetros, uma faca de abertura automática, um bastão extensível, dois sabres, três aerossóis de defesa e uma granada de mão defensiva.

A PSP concluiu ainda que os dois detidos também praticavam crimes de furto qualificado, tendo igualmente apreendido componentes de armas, garrafas de álcool, dinheiro proveniente dos ilícitos, acessórios de bicicletas, documentação e ferramentas utilizadas para a prática dos furtos.

"O valor dos objetos ascenderá a cerca de 15 mil euros", pode ler-se na nota.

O montante retirado aos lesados pelos furtos é superior a 5.300 euros, não tendo sido todo recuperado.

Os suspeitos, já do conhecimento das autoridades por fazerem "modo de vida" deste tipo de crimes, foram presentes a primeiro interrogatório, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.