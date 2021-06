Portugal desperdiça quatro milhões de embalagens por dia

As Associações Ambientalistas dizem que o atraso do Governo em regulamentar o sistema de depósito com retorno pode levar ao desperdício de quatro milhões de embalagens de bebida por dia.

"Estamos mesmo a desperdiçar porque estas embalagens estão a ser depositadas em aterro ou estão a ser depositadas em ambiente. Infelizmente ainda acontece muito em Portugal", explicou Susanta Fonseca da Associação Zero.

Para que o problema dos desperdício não continue a aumentar e para que Portugal consiga cumprir as rigorosas metas da União Europeia, no final de 2018 foi aprovada, pela maioria dos partidos, uma lei que previa a entrada em vigor de um sistema de depósito com retorno para embalagens de bebidas descartáveis a partir de 2022.

O Governo quer regulamentar o sistema até ao final deste ano e justifica o atraso com a complexidade do processo.

No terreno estão diversos projetos pilotos a estudar, sobretudo, a adesão dos portugueses ao sistemas de recolha, fundamentais para que Portugal alcance as metas da União Europeia já em 2025, de reciclar 50% dos resíduos urbanos.