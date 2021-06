Protesto das forças de segurança. PSP vai comunicar ao Ministério Público a deslocação

A marcha dos manifestantes das forças de segurança, na segunda-feira, entre o Parlamento, o Terreiro do Paço e o Marquês Pombal obrigou a PSP a reforçar as equipas no terreno. A deslocação não estava prevista no aviso prévio de manifestação. A PSP irá, agora, comunicar a situação ao Ministério Público.

Trata-se de uma formalidade, mas o direito de reunião obrigada a que os promotores da manifestação avisem previamente as autoridades de quando e onde se vão manifestar.

O protesto desta segunda-feira com centenas de militares da GNR e agentes da PSP, que reivindicaram aumentos salariais e mais condições de trabalho, estava programado para ser junto à Assembleia da República.

Mas a meio da tarde, os manifestantes caminharam do Parlamento rumo ao Ministério da Administração Interna no Terreiro do Paço.

Como não havia autorização para permaneceram ali, desviaram a rota e foram até ao Marquês de Pombal, o que obrigou a PSP a reforçar os homens no terreno e a cortar a circulação no centro de Lisboa.

Trata-se de uma formalidade, mas a PSP irá agora comunicar a situação ao Ministério Público que, contacto pela SIC, não confirmou se irá abrir um inquérito.