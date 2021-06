Covid-19. Porto prepara noite de São João

As autarquias do Porto e de Vila Nova de Gaia já tinham anunciado que os habituais concertos e fogo-de-artifício não se vão realizar. No ano passado os festejos também foram cancelados.

As portas encerram às 18:00 por motivos de segurança e a lotação do espaço será limitada.

A PSP vai reforçar o policiamento no Grande Porto, durante a noite de São João, que se celebra de 23 para 24 de Junho. A operação de fiscalização, que conta com a colaboração da polícia municipal, terá como foco o cumprimento das regras de controlo da pandemia.

O objetivo é impedir concentrações de pessoas ou o consumo de bebidas alcoólicas na via pública. As autoridades vão estar também atentas à utilização de máscara e aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

