Duas crianças e dois adultos feridos em acidente em Moura

Uma mulher ficou esta quarta-feira ferida com gravidade e duas crianças e um homem sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis no concelho de Moura (Beja), revelaram fontes do INEM e da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que a mulher, de 24 anos, foi helitransportada para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

As duas crianças, cujas idades não soube precisar, foram também transportadas, mas de ambulância, para a mesma unidade hospitalar, segundo o INEM.

Fonte da GNR acrescentou à Lusa que um homem, condutor de um dos automóveis e que sofreu ferimentos ligeiros, foi igualmente levado de ambulância para o hospital de Beja.

Segundo o INEM, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 258, entre Safara e Moura.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 16:10, tendo sido mobilizados para o local 28 operacionais, nove viaturas e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros de Moura, além da GNR e do INEM.