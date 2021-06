Greve no Metro de Lisboa. Milhares de passageiros afetados, fila para autocarro chegou às 100 pessoas

Esta quinta-feira de manhã ficou marcada pela greve dos trabalhadores do Metro de Lisboa. Acusam a empresa de intransigência nas negociações sobre aumentos salariais, progressões nas carreiras e cumprimento integral do Acordo da Empresa. Milhares de passageiros ficaram prejudicados no trajeto para o trabalho.

Portões fechados, aviso colocado para os passageiros nesta estação do Cais do Sodré. Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa estiveram em greve a partir das 5:00 e nenhum comboio circulou ao início da manhã.

A paralisação aconteceu num dos períodos mais movimentados do dia e afetou a vida de quem tinha horários para cumprir. A maioria optou pelos autocarros.

Às 8:30, houve mesmo uma fila com quase 100 pessoas numa das paragens mais movimentadas do Cais do Sodré e alguns passageiros mostraram preocupação com o cumprimento das regras sanitárias.

Por causa da greve, houve reforço nos autocarros e rapidamente a fila para o 736 desapareceu.

Foi preciso esperar até às 10:00 para os portões abrirem e as carruagens do metro começarem a circular.

Quase cinco horas de greve a que, nas primeiras horas, aderiu a quase totalidade dos trabalhadores. Exigem aumentos salariais, progressões nas carreiras e cumprimento integral do Acordo de Empresa e acusam a administração de intransigência nas negociações.