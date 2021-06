Medina nega que exoneração de responsáveis de proteção de dados tenha servido como "bode expiatório"

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, negou esta quinta-feira que a exoneração dos dois responsáveis pela proteção de dados da autarquia tenha servido como "bode expiatório", mas uma necessidade para "restabelecer a confiança no funcionamento dos serviços".

Fernando Medina (PS) falava na Assembleia da República, numa reunião conjunta das comissões de Assuntos Constitucionais e Negócios Estrangeiros sobre o caso da partilha de dados pessoais de ativistas russos com a embaixada da Rússia em Portugal.

"Na avaliação que faço, que me parece uma evidência, há uma falta com uma dimensão importante quando uma unidade inteira de apoio à presidência não tem os seus processos avaliados em matéria de proteção de dados ao abrigo do novo regulamento", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.