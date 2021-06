Noite de São João com festejos contidos. Portuenses já pensam no próximo ano

A festa de São João, no Porto, foi diferente do habitual, pelo segundo ano consecutivo, mas ainda assim contou com fogo de artifício e balões de ar quente. Os portuenses já estão a pensar no próximo ano, com a esperança que tudo volte à normalidade.

Os habituais concertos espalhados pela cidade não existiram. Já o fogo de artificio que também não era permitido, foi visível em algumas zonas. Quanto aos balões de ar quente que costumavam iluminar o céu na noite de São João, esses foram raros e tudo por causa da pandemia.

De forma a controlar possíveis aglomerados, A Câmara Municipal do Porto reforçou o policiamento.

A esperança dos portuenses é que as festividades voltem já no próximo ano.