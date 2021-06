Trabalhadores dos casinos de Lisboa e Estoril em protesto junto ao Parlamento

Cerca de 60 trabalhadores dos casinos de Lisboa e do Estoril manifestaram-se esta manhã junto à Assembleia da República. Estão contra o fecho das salas de jogo e, por isso, exigem a reabertura imediata.

As contas de Jorge Costa deixam poucas dúvidas. O impacto do encerramento das salas de jogos dos casinos na vida nos trabalhadores é imediato no final de cada mês.

Para mostrar o descontentamento ou por solidariedade, cerca de 60 trabalhadores dos casinos de Lisboa e do Estoril manifestaram-se esta quinta feira junto à Assembleia da República.

Também solidária com os trabalhadores está a CGTP, que fez questão de apoiar de perto esta luta.

A decisão do Governo de encerrar as salas de jogo dos casinos de Lisboa e do Estoril afeta direta e indiretamente cerca de 1.200 trabalhadores. Vieram exigir a reabertura imediata dos dois estabelecimentos e dizem que, se nada mudar, vão continuar a protestar.