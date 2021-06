Um ferido grave em incêndio em Santa Maria da Feira

Um homem ficou hoje ferido com gravidade e teve de ser transportado ao hospital na sequência de um incêndio numa carpintaria em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, descreveu a Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Lourosa indicou que "o ferido, quando avaliado por uma equipa do INEM no local, apresentava queimaduras de primeiro e segundo graus".

A vítima foi transportada ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Já de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o alerta foi dado às 09:57.

"Neste momento está dominado. Os bombeiros ainda estão no local em trabalhos de arrefecimento e rescaldo", referiu o CDOS de Aveiro cerca das 11:15.

O incêndio deflagrou numa carpintaria localizada em São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira.

Ao local acorreu uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, do Porto, agentes da GNR, do INEM e dos bombeiros locais, num total de 19 homens auxiliados por sete veículos.