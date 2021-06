Caso das moradas falsas. Parlamento levanta imunidade a nove deputados

O Parlamentou levantou a imunidade parlamentar a nove deputados. Os deputados vão responder em tribunal por suspeitas de terem usado moradas falsas para obter subsídios de deslocação.

Os visados são quatro do PSD: Duarte Pacheco, Pedro Roque, Paulo Neves e Carla Barros. Do CDS, está a ser investigado o deputado João Almeida. E do PS, os deputados Elza Pais, Nuno Sá, Fernando Anastácio e Sónia Fertuzinhos.

De acordo com o jornal Público, o Ministério Público deverá pedir o levantamento de imunidade de mais deputados.

Em causa pode estar o crime de peculato, punido com pena de prisão entre três a oito anos e multa até 150 dias.