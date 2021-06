O Governo entregou esta quinta-feira 203 viaturas novas à PSP, num investimento de mais de cinco milhões de euros. A cerimónia decorreu em Almada e contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

A maior parte dos carros vão para as regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo.

As viaturas destinam-se a sete valências da PSP. A maioria, mais de 100, são carros-patrulha.