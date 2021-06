Greve da CP e Infraestruturas de Portugal em Lisboa. Não foram fixados serviços mínimos

Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal estão esta sexta-feira em greve para exigir aumentos salariais. Na estação de Agualva-Cacém, a manhã foi tranquila, sem perturbações na circulação de comboios.

Com os trabalhadores em greve de norte a sul do país durante a manhã desta sexta-feira, o cenário foi este na estação de Agualva-Cacém: comboios a chegar e passageiros a seguir viagem.

A greve começou à 00:00 e não foram garantidos serviços mínimos. Apesar disso, maior parte dos comboios chegou à hora prevista, não causando grandes perturbações na circulação.

Houve também quem chegasse à estação de comboios surpreendido com a greve. Que acabou por não impedir, nem afetar a viagem.

O comboio das 8: 19 chegou, como aconteceu com os seguintes. Na estação de Agualva-Cacém, a manhã foi igual a tantas outras, com as viagens de comboios a decorrerem com normalidade.

Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal exigem aumentos salariais e estão contra a proposta que regulamenta as carreiras.