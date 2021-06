Surf solidário. Prio Softboard Heroes junta profissionais e figuras públicas em Santa Cruz

O evento de surf solidário Prio Softboard Heroes, agendado para 16 de julho em Santa Cruz, vai juntar alguns dos principais nomes do surf português e várias figuras públicas numa competição original, distribuindo 10 mil euros por quatro associações.

Entre os participantes já confirmados na prova da Praia da Física estão os surfistas Vasco Ribeiro, tetracampeão português, Miguel Blanco, bicampeão, Afonso Antunes, Francisco Alves e Mariana Rocha Assis, bem como os atores Pedro Sousa e Tiago Teotónio Pereira.

"Estou muito feliz por participar neste evento solidário, é uma ótima ideia juntar o surf a causas, principalmente num ano atípico por causa da pandemia", disse à Lusa Miguel Blanco.

Um grupo de 16 competidores vão representar quatro associações portuguesas -- Banco Alimentar Contra a Fome, Associação Salvador, Operação Nariz Vermelho e Acreditar -- e angariar o máximo montante possível para cada uma delas, num evento em que os participantes não podem usar as suas próprias pranchas, mas antes pranchas 'softboard', feitas de materiais não convencionais.

"Vai ser um dia diferente, num evento solidário, e vai ser ótimo encontrar todos na praia em Santa Cruz. Espero agregar o máximo de pontos possível para a minha equipa. Desde muito novo que estou habituado a surfar todo o tipo de pranchas e vai ser muito divertido", salientou à Lusa o surfista Francisco Alves.

Também Miguel Blanco está entusiasmado com as "pranchas alternativas" que vão ser usadas na prova, confessando ser adepto das 'softboards'.

"O facto de não surfarmos com as nossas próprias pranchas, mas sim com 'softboards', torna tudo diferente de uma competição convencional. Eu gosto muito e quero mostrar bom surf", assinalou o bicampeão português de surf.

Por seu turno, Salvador Stilwell, responsável pela organização do evento, apontou para a vontade de criar uma iniciativa que promovesse a prática do surf e que, simultaneamente, pudesse ajudar quem mais precisa, que deu origem a este evento.

"Tendo em conta as dificuldades que se fazem sentir por muitos, no contexto pandémico e desafiante que vivemos, pensámos que esta seria uma boa oportunidade de juntar o surf às causas sociais e promover uma competição sem igual, onde os prémios não revertem diretamente para os competidores, mas sim para um conjunto de instituições solidárias que precisam, mais do que nunca, de apoio", lançou Salvador Stilwell.

Além do apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras e do Noah Surf House, o evento conta com o patrocínio da Prio, que dá nome à competição.